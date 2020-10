LIVE Giro d’Italia 2020 in DIRETTA: a Cesenatico trionfa Narvaez. Nibali senza gregari, Pozzovivo illude, poi non scatta (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.54 Siamo in attesa dell’arrivo del gruppo. 16.52 Siamo a Cesenatico, nella città Natale di Marco Pantani. Il Pirata non è morto, vive nei nostri cuori. Ogni giorno. Grazie per sempre, grande Marco. 16.50 Padun, sfortunatissimo, chiude a 1’07” da Narvaez. 16.49 Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) vince la tappa di Cesenatico in solitaria! 16.48 Dopo Caicedo, l’Ecuador vince un’altra tappa in questo Giro d’Italia. Mica male… 16.48 Narvaez imbocca l’ultimo km. Sarà una passerella: 50″ su Padun, a 8′ gli uomini di classifica. 16.47 Ultimi 2000 metri. 16.46 Per la Ineos sta per arrivare la terza vittoria di tappa in questo ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.54 Siamo in attesa dell’arrivo del gruppo. 16.52 Siamo a, nella città Natale di Marco Pantani. Il Pirata non è morto, vive nei nostri cuori. Ogni giorno. Grazie per sempre, grande Marco. 16.50 Padun, sfortunatissimo, chiude a 1’07” da. 16.49 Jhonatan(Ineos Grenadiers) vince la tappa diin solitaria! 16.48 Dopo Caicedo, l’Ecuador vince un’altra tappa in questod’Italia. Mica male… 16.48imbocca l’ultimo km. Sarà una passerella: 50″ su Padun, a 8′ gli uomini di classifica. 16.47 Ultimi 2000 metri. 16.46 Per la Ineos sta per arrivare la terza vittoria di tappa in questo ...

Eurosport_IT : Cesenatico = Pantani ??????? Nel giorno in cui il #Giro parte e arriva nella città del 'Pirata', riviviamo le immagi… - Eurosport_IT : Uno scenario non invitante per il gruppo sulla Perticara... ??????????? Segui il live della 12a tappa:… - Gazzetta_it : #Girod'Italia, #live la #12ªtappa - barbaraluna25 : RT @Eurosport_IT: È la tappa di Marco #Pantani: una statua, due nuove biglie e tutto l'amore di Cesenatico ?????????? Segui il live: https://… - bluesanctuary1 : RT @Eurosport_IT: Uno scenario non invitante per il gruppo sulla Perticara... ??????????? Segui il live della 12a tappa: -