Le scuole non chiudono. Sui mezzi pubblici resta la soglia dell'80%. La De Micheli gli enti locali: In arrivo più fondi con la Manovra (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo i no del premier e della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina alla didattica a distanza (dad)arriva anche lo stop della numero uno alle Infrastrutture e trasporti: "Leggo articoli di giornale che mi attribuiscono una posizione favorevole alla dad per evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici. Nulla di più lontano dalla realtà. La scuola in presenza va favorita con ogni mezzo", dichiara Paola De Micheli. Ma la situazione dei trasporti pubblici rimane critica, come ha riconosciuto Giuseppe Conte. E ieri la ministra dem ha incontrato le associazioni rappresentative delle aziende del Tpl (trasporto pubblico locale), i rappresentanti della conferenza delle Regioni e di Anci e di Upi. Disponibilità da parte del Mit e del ministero dell'Istruzione a tavoli operativi ...

