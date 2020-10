La follia regolatoria e sanzionatoria corre per l' Europa

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La prima della lista è la Francia, che per chi viola - ripetutamente - il coprifuoco prevede addirittura il carcere. Ma non scherza neanche il Portogallo, dove potranno essere comminate sanzioni fino a 10mila euro. In Germania si studia il divieto di pernottamento per chi viene da un Land ad alto tasso di contagio. In Belgio, invece si pone un limite strettissimo alle persone che si possono incontrare: tre al mese. Non una di più. L’Olanda non è così rigida, ma ci va vicino. Con l’avanzare della nuova ondata di Covid, tornano le restrizioni nei vari paesi. E, con essere, sanzioni, obblighi e divieti. Quanto alla prima categoria, alcune di queste paiono un tantino eccessive. O, comunque, sproporzionate rispetto alla violazione. Una cosa è certa: nell’Unione europea e in Gran Bretagna ognuno prende una direzione diversa, non tanto sulle ...