Jole Santelli è morta la notte scorsa nella sua abitazione, a Cosenza. La notizia è stata confermata dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto a da persone a lei vicine: avrebbe avuto un malore. La presidente, 52 anni, da anni era malata di cancro. Ieri aveva avuto incontri politici a Cosenza. Prima donna presidente della Regione Calabria, la Santelli era stata proclamata il 15 febbraio 2020. Qualche tempo fa Jole Santelli, che all'epoca aveva cinquant'anni, ed era ancora la candidata del centrodestra alla guida della Regione Calabria e, a colloquio con il Fatto, aveva parlato anche della sua malattia che l'aveva fatta riflettere sulla possibilità di ...

