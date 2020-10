Inter, Lukaku alza l’asticella: “Derby? Io voglio lo Scudetto” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Romelu Lukaku è arrivato all’Inter solo da un anno, ma già sa quello che vuole. A suon di gol e prestazioni da “gigante” dell’area di rigore ha conquistato tutti: la società, i tifosi, i compagni, ma soprattutto Antonio Conte che tanto lo ha voluto e tanto ha creduto in lui. L’attaccante dell’Inter, ad oggi, è sicuramente il punto di riferimento della squadra che si affida a lui e ai suoi gol per sperare di Interrompere l’egemonia della Juventus in Serie A. Sabato c’è il derby, ma Romelu Lukaku guarda oltre e non si nasconde: “L’obiettivo è vincere lo Scudetto, vogliamo diventare Campioni d’Italia: vedremo“. L’attaccante dell’Inter sta vivendo un ... Leggi su giornal (Di giovedì 15 ottobre 2020) Romeluè arrivato all’solo da un anno, ma già sa quello che vuole. A suon di gol e prestazioni da “gigante” dell’area di rigore ha conquistato tutti: la società, i tifosi, i compagni, ma soprattutto Antonio Conte che tanto lo ha voluto e tanto ha creduto in lui. L’attaccante dell’, ad oggi, è sicuramente il punto di riferimento della squadra che si affida a lui e ai suoi gol per sperare dirompere l’egemonia della Juventus in Serie A. Sabato c’è il derby, ma Romeluguarda oltre e non si nasconde: “L’obiettivo è vincere lo Scudetto, vogliamo diventare Campioni d’Italia: vedremo“. L’attaccante dell’sta vivendo un ...

