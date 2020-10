Il Paradiso delle Signore, oggi 15 ottobre: Gabriella e Cosimo si lasciano? (Di giovedì 15 ottobre 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: la festa di fidanzamento di Gabriella e Cosimo è un fallimento. Tra le due famiglie nascono delle incomprensioni che sembrano mettere a rischio anche il loro amore. Al Circolo Adelaide ha un duro confronto con Fiorenza dopo che la Contessa ha scelto di diventare la testimonial del Paradiso. Intanto Marcello organizza una cena romantica per Roberta. Come andrà? Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 ottobre 2020) Trama e anticipazioni Ilpuntata di: la festa di fidanzamento diè un fallimento. Tra le due famiglie nasconoincomprensioni che sembrano mettere a rischio anche il loro amore. Al Circolo Adelaide ha un duro confronto con Fiorenza dopo che la Contessa ha scelto di diventare la testimonial del. Intanto Marcello organizza una cena romantica per Roberta. Come andrà? Articolo completo: dal blog SoloDonna

