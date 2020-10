Franceska Pepe cacciata, Signorini rivela il perché (Di giovedì 15 ottobre 2020) Franceska Pepe è stata una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip. Dopo la sua eliminazione dal reality, salta fuori un dettaglio del suo passato attraverso il racconto di Alfonso Signorini: spunta una rivelazione sul motivo della sua rottura con l’ex fidanzato. Franceska Pepe: la rivelazione sulla fine della sua storia d’amore Nel corso dell’ultima puntata del talk Casa Chi, Alfonso Signorini ha fatto una rivelazione su un retroscena del passato sentimentale di Franceska Pepe. A raccontarglielo, durante i provini per il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, sarebbe stata proprio lei. L’ex gieffina, a detta del ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 ottobre 2020)è stata una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip. Dopo la sua eliminazione dal reality, salta fuori un dettaglio del suo passato attraverso il racconto di Alfonso: spunta unazione sul motivo della sua rottura con l’ex fidanzato.: lazione sulla fine della sua storia d’amore Nel corso dell’ultima puntata del talk Casa Chi, Alfonsoha fatto unazione su un retroscena del passato sentimentale di. A raccontarglielo, durante i provini per il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, sarebbe stata proprio lei. L’ex gieffina, a detta del ...

