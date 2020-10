Eriksen: «In Nazionale sono contento, qui mi fanno giocare ed è un piacere ogni volta» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Che Eriksen in nerazzurro non stia vivendo un momento magico è sotto gli occhi di tutti. Nel post-partita di Inghilterra-Danimarca, decisa da un suo rigore, ha approfondito il concetto in sala stampa. «E’ sempre stato un piacere venire a giocare in Nazionale. E ora non è diverso – ha detto – Naturalmente tutti sanno che non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando indosso la maglia della Danimarca. sono felice di farlo ogni volta perché qui mi fanno giocare e sono contento». Foto: Inter Twitter L'articolo Eriksen: «In Nazionale ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Chein nerazzurro non stia vivendo un momento magico è sotto gli occhi di tutti. Nel post-partita di Inghilterra-Danimarca, decisa da un suo rigore, ha approfondito il concetto in sala stampa. «E’ sempre stato unvenire ain. E ora non è diverso – ha detto – Naturalmente tutti sanno che non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla,entusiasta quando indosso la maglia della Danimarca.felice di farloperché qui mi». Foto: Inter Twitter L'articolo: «In...

