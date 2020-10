Donna infuriata entra in chiesa durante un matrimonio: “Lo sposo è mio marito!” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Donna infuriata entra in chiesa durante un matrimonio: “Lo sposo è mio marito!” VIDEO Una Donna è entrata infuriata in una chiesa durante un matrimonio per chiedere che la cerimonia venisse interrotta, perché lo sposo era suo marito. L’incredibile episodio è avvenuto a Chainda, capitale dello Zambia, in Africa. Abraham Muyunda aveva detto alla moglie che sarebbe andato in città per lavoro, ma in realtà doveva andare al suo matrimonio, come riporta la stampa locale. La Donna è riuscita a scoprire cosa stesse realmente facendo il marito, ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020)inun: “Loè mio marito!” VIDEO Unatain unaunper chiedere che la cerimonia venisse interrotta, perché loera suo marito. L’incredibile episodio è avvenuto a Chainda, capitale dello Zambia, in Africa. Abraham Muyunda aveva detto alla moglie che sarebbe andato in città per lavoro, ma in realtà doveva andare al suo, come riporta la stampa locale. Laè riuscita a scoprire cosa stesse realmente facendo il marito, ...

