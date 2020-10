D' Amato scivola sul bando per elicotteri Ares

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 ottobre 2020) L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D', l'ha combinata davvero grossa. Qualche giorno fa, infatti, sul sito istituzionale della Regione, è stato pubblicato ildi gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero per118. Una «garetta» da circa 66 milioni di euro. Una riproposizione di quello vecchio scritto, presentato e bocciato dal Tar Lazio l'11 febbraio scorso. Chi lo aveva redatto si era dimenticato di inserire le basi dove tenere parcheggiati i mastodonticigialli conosciuti come Pegaso. La prima anomalia è legata ai nomi del segretario generale Andrea Sabbadini e quello del responsabile unico del procedimento, Pietro Leoni. Non potevano predisporre questo atto come da sentenza del ...