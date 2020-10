Crisanti sul lockdown a Natale: «Tre settimane per resettare il sistema: ormai il tracciamento è fuori controllo» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 14 ottobre (Italia/Mondo)Non c’è altra soluzione che resettare il sistema, recuperare il tempo perso per quanto possibile e «cercare di interrompere l’epidemia» con un lockdown di «tre settimane, per le feste di Natale», ribadisce al Messaggero il direttore di Microbiologia dell’Università di Padova Andrea Crisanti il giorno dopo la sua proposta che ha sparigliato le carte nel dibattito sulle misure necessarie per fronteggiare il crescente aumento dei contagi di Coronavirus, poche ore prima che il bollettino della Protezione civile registrasse il record assoluto di casi giornalieri in Italia da quando è iniziata la pandemia. Non vede altre strade percorribili Crisanti ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 14 ottobre (Italia/Mondo)Non c’è altra soluzione cheil, recuperare il tempo perso per quanto possibile e «cercare di interrompere l’epidemia» con undi «tre, per le feste di», ribadisce al Messaggero il direttore di Microbiologia dell’Università di Padova Andreail giorno dopo la sua proposta che ha sparigliato le carte nel dibattito sulle misure necessarie per fronteggiare il crescente aumento dei contagi di Coronavirus, poche ore prima che il bollettino della Protezione civile registrasse il record assoluto di casi giornalieri in Italia da quando è iniziata la pandemia. Non vede altre strade percorribili...

