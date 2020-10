Coronavirus, Sala: “Nessuna restrizione radicale a Milano, per ora” (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus, Sala: “Nessuna restrizione radicale a Milano, per ora” proviene da dire.it. Leggi su dire (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus, Sala: “Nessuna restrizione radicale a Milano, per ora” proviene da dire.it.

Tg3web : Coronavirus, è allarme in Lombardia dove nelle ultime 24 ore i casi sono raddoppiati. Preoccupa Milano. Il presiden… - maridamagia : @BeppeSala Ritengo che nessuno meriti e sottolineo MERITI l’Ambrogino più del Prof. Galli #Ambrogino Milano, Sala:… - AlexCocco69 : @you_trend 'Toc toc toc!!?? C’è uno statistico nella sala??? Dove sono??? Perché non parlano??? Vorrei che qualcuno… - franco_sala : RT @bambinogesu: La linea telefonica 06 6859 2088 è attiva per favorire il confronto tra specialisti sulla gestione dei casi pediatrici di… - franco_sala : RT @WRicciardi: Un virus che ci aiuta a comprendere chi sono i veri perdenti -