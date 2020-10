Coronavirus, il report Iss: “Il virus circola in tutta Italia, indice Rt superiore a 1 in 18 regioni. Aumentano i ricoveri” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “In Italia si osserva un’accelerazione del progressivo peggioramento dell’epidemia di SARS-CoV-2 segnalato da undici settimane che si riflette in un aggravio di lavoro sui servizi sanitari territoriali. Per la prima volta si segnalano elementi di criticita’ elevata relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese”. E’ quanto si legge nella nota settimanale della cabina di Regia del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità sul Coronavirus. “Aumentano i casi di Covid-19 nel nostro Paese questa volta sensibilmente rispetto alle settimane precedenti. E l’Rt è significativamente superiore ad 1. Si verificanio focolai e si registrano casi sporadici un po’ in tutte le ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Insi osserva un’accelerazione del progressivo peggioramento dell’epidemia di SARS-CoV-2 segnalato da undici settimane che si riflette in un aggravio di lavoro sui servizi sanitari territoriali. Per la prima volta si segnalano elementi di criticita’ elevata relativi alla diffusione delnel nostro Paese”. E’ quanto si legge nella nota settimanale della cabina di Regia del ministero della Salute e dell’Istitutodi Sanità sul. “i casi di Covid-19 nel nostro Paese questa volta sensibilmente rispetto alle settimane precedenti. E l’Rt è significativamentead 1. Si verificanio focolai e si registrano casi sporadici un po’ in tutte le ...

Istituto superiore di sanità: (Indice Rt nazionale a 1,17) "L'epidemia è entrata in una fase acuta"

