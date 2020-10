Windows Search | novità per l’elenco Recenti

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Microsoft, tramite il post dedicato alla build 20236, ha annunciato alcune novità per l’elenco ““di. Sezione “” migliorata Il colosso di Redmond ha implementato alcuni miglioramenti alla visualizzazione delle ricerchenella schermata di ricerca di10. Le modifiche introdotte sono le seguenti: L’elenco “” mostra gli ultimi quattro elementi cercati e aperti dalla barra di ricerca di. Gli elementi inclusi possono essere app, file, impostazioni e URL. I singoli elementi possono essere eliminati rapidamente dall’elenco facendo clic sulla “×” posizionata alla destra dei risultati. L’elenco viene completamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Windows Search

Tecnoandroid

Un nuova minaccia si profila all’orizzonte per gli utilizzatori di Windows 10: Windows Update può essere sfruttato dagli hacker per l’esecuzione di codice malevolo. Semplificando, i cosiddetti LoLBin ...Acquistare una licenza di Windows 10 Pro o Windows 10 Home a prezzo scontato non è più un problema. Mr Key Shop , uno store online con sede principale nel Regno Unito e con uffi ...