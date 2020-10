Ultime Notizie Roma del 14-10-2020 ore 14:10 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in una settimana 1898 ispezioni sono state condotte dei nastri ristoranti pizzerie fast food Pub bar per controllare il rispetto delle misure anti covid è 351 sono state le violazioni la più diffusa pari al 43% delle segnalazioni mancato uso delle mascherine intanto arriva l’allarme da Milano ci sono elementi di Forte preoccupazione a preoccuparci l’andamento dei ricoveri l’ho detto a Sky Tg24 Emanuele catena direttore della terapia intensiva dell’Ospedale Sacco questa situazione potrebbe potenzialmente diventare molto esplosiva avere a disposizione i letti in fiera è una fondamentale scialuppa di salvataggio sull’occupazione femminile accolgono impegno contenuto nella risoluzione di maggioranza provata ieri assicuro ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovata in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in una settimana 1898 ispezioni sono state condotte dei nastri ristoranti pizzerie fast food Pub bar per controllare il rispetto delle misure anti covid è 351 sono state le violazioni la più diffusa pari al 43% delle segnalazioni mancato uso delle mascherine intanto arriva l’allarme da Milano ci sono elementi di Forte preoccupazione a preoccuparci l’andamento dei ricoveri l’ho detto a Sky Tg24 Emanuele catena direttore della terapia intensiva dell’Ospedale Sacco questa situazione potrebbe potenzialmente diventare molto esplosiva avere a disposizione i letti in fiera è una fondamentale scialuppa di salvataggio sull’occupazione femminile accolgono impegno contenuto nella risoluzione di maggioranza provata ieri assicuro ...

