Tare | “Maldini mi propose al Milan Rifiutai per amore della Lazio | ma fu difficile”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Igli, direttore sportivo, è stato ospitetrasmissione Wake Up, in onda sull’emittente albanese Top Channel: “Primapandemia – ha detto – eravamo la squadra favorita per la vittoria del campionato. Adesso tutto il calcio europeo sta vivendo un periodo di transizione. Questa stagione non sarà facile per noi, perché dovremo anche gestire la conferma in Champions League”. Il ds ha raccontato anche un episodio che ha riguardato la sua carriera: “Da piccolo tifavo ildi Sacchi e la prima partita che ho giocato in Serie A è stata proprio contro i rossoneri. Due stagioni fa, Maldini mi ha proposto per lavorare al, ma il mio rapporto con lanon è ...