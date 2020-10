Super Smash Bros. Ultimate: evento del weekend “Udito Acuto” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo Steve, Super Smash Bros. Ultimate si ammala di orecchioni: l’evento Udito Acuto mette al centro gli Spiriti con le orecchie più grandi Come nuovo evento del weekend, Super Smash Bros. Ultimate – a sorpresa – non metterà Steve al centro dell’attenzione. Per la prima volta dopo molto tempo, infatti, l’arrivo di un nuovo personaggio (grazie all’unicità dell’avatar di Minecraft) non vedrà un torneo a lui dedicato. Sarà invece il Tabellone degli Spiriti a farla da padrone, con l’inaspettato evento Udito Acuto. Come lascia intuire il titolo di questo avvenimento, i protagonisti saranno gli Spiriti ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo Steve,si ammala di orecchioni: l’Udito Acuto mette al centro gli Spiriti con le orecchie più grandi Come nuovodel– a sorpresa – non metterà Steve al centro dell’attenzione. Per la prima volta dopo molto tempo, infatti, l’arrivo di un nuovo personaggio (grazie all’unicità dell’avatar di Minecraft) non vedrà un torneo a lui dedicato. Sarà invece il Tabellone degli Spiriti a farla da padrone, con l’inaspettatoUdito Acuto. Come lascia intuire il titolo di questo avvenimento, i protagonisti saranno gli Spiriti ...

NintendoItalia : Steve e Alex di #Minecraft sono ora disponibili come personaggi scaricabili! Fanno parte del Fighters Pass Vol. 2… - tuttoteKit : Super Smash Bros. Ultimate: evento del weekend “Udito Acuto” #NintendoSwitch #SuperSmashBrosUltimate #tuttotek - orangarura : RT @NintendoItalia: Steve e Alex di #Minecraft sono ora disponibili come personaggi scaricabili! Fanno parte del Fighters Pass Vol. 2 di #… - NPlayerItalia : Super Smash Bros. Ultimate: disponibile l’update 9.0.0 che include anche il DLC di Steve & Alex di Minecraft - Nintendari_it : Super Smash Bros. Ultimate: Versione 9.0 in arrivo il 14 ottobre [DISPONIBILE] -