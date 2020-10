Salernitana al sicuro nel bunker Belec (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dalla pallina al pallone, dal tennis al calcio. Vid Belec, il portiere che Castori ha scelto per la sua Salernitana, da ragazzo era una promessa del tennis sloveno. A Maribor, la sua città d'origine, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dalla pallina al pallone, dal tennis al calcio. Vid, il portiere che Castori ha scelto per la sua, da ragazzo era una promessa del tennis sloveno. A Maribor, la sua città d'origine, ...

sportli26181512 : Salernitana al sicuro nel bunker Belec: Il portiere sloveno fedelissimo di Castori che lo ha voluto in granata per… - Tanino98690526 : @armcopp @tancredipalmeri Ti sbagli, l'ASL di Napoli non a impedito alla squadra di non partire, il Napoli non ha v… - Duttale : @Angelo69180228 @MateNapoli1 se non li fa vedere a me, non li ha fatti vedere neanche a te: quindi perchè sei sicur… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana sicuro Salernitana al sicuro nel bunker Belec Corriere dello Sport SALERNITANA: attenzione ad un giovane talento Sabato contro il Pisa

Dopo la prima sosta stagionale per le nazionali, questo weekend si ritorna di nuovo in campo. La Salernitana sarà impegnata Sabato allo stadio Arechi contro il Pisa, per quello che ...

Covid-19: le palestre sono i luoghi più sicuri!

StampaCome riportato dl sito GQ Italia il 25/9/20 è stato fatto uno studio in Gran Bretagna (quindi in una delle nazioni dove c’è stata il rigore minore inizialmente nell’affrontare il covid19. “1.300 ...

Dopo la prima sosta stagionale per le nazionali, questo weekend si ritorna di nuovo in campo. La Salernitana sarà impegnata Sabato allo stadio Arechi contro il Pisa, per quello che ...StampaCome riportato dl sito GQ Italia il 25/9/20 è stato fatto uno studio in Gran Bretagna (quindi in una delle nazioni dove c’è stata il rigore minore inizialmente nell’affrontare il covid19. “1.300 ...