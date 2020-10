Richiamo alimentare | tossine nel latte | formaggi nocivi

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Problemi per un caseificio romagnolo che ha messo sul mercato dei prodotti caseariper la salute.e merce ritirata dalla vendita. Tutti coloro che ultimamente hanno acquistato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

TuttoConoscenza : #Allertaalimentare: richiamo #formaggi freschi e #latticini Caseificio Pascoli: rischio chimico per #aflatossine ne… - zazoomblog : Richiamo alimentare della Conad: ritirati i Corn Flakes rischio allergeni - #Richiamo #alimentare #della #Conad: - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare: #richiamo Raschera DOP Caseificio Ceirano #rischiomicrobiologico #Salmonella… - infoiteconomia : Conad, richiamo alimentare: “Non mangiate questo prodotto” -

Ultime Notizie dalla rete : Richiamo alimentare

RicettaSprint

Se i prodotti interessati al richiamo venissero consumati ... Si tratta di una micotossina presente in mangimi o in determinati alimenti contaminati dall’Aspergillus flavus. Quest’ultimo è fungo ...Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di diversi formaggi freschi e latticini del Caseificio Pascoli per il rischio chimico per la presenza di ...