Recovery plan: prove di dialogo fra maggioranza e opposizione. Salvini offre collaborazione del centrodestra (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Buon lavoro e aspettiamo una sua telefonata, dice Matteo Salvini nell'Aula del Senato rivolto a Conte, parlando a nome del centrodestra

Recovery plan: il clima come bussola per indirizzare i finanziamenti green Il Sole 24 ORE Prove di dialogo sui conti pubblici Recovery, il centrodestra si astiene

Giuseppe Conte incassa il voto favorevole del Parlamento sul Recovery Plan italiano, anche con l’astensione del centrodestra. E questa potrebbe essere anche la posizione che Lega, Forza Italia e Fd’I ...

Covid, Giuseppe Conte: “Sacrifici per affrontare nuova fase.

Covid? Per il ‘bolsonariano’ Salvini la vera emergenza è il maltempo Come tutti quelli della destra anche per il capo della Lega prima i soldi e [...] Cesvi. 51 Paesi in emer ...

