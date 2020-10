Ravenna | i pavoni invadono Punta Marina | danni ad auto e tetti

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 14 ottobre 2020), frazione balneare del comune di, sta fronteggiando una piccola invasione: una colonia di 30si è stabilita in paese, tra le case e il lungomare. I grandi uccelli, abituati all’uomo, passeggiano senza timori per le strade, salgono sullemobili e sui, danneggiandoli, sporcano a terra e svegliano i residenti con i loro potenti richiami mattutini, per nulla simili al canto di un uccellino. Cittadini divisi I cittadini sono divisi: c’è chi ormai si è affezionato e, sottolineandone la bellezza, propone di farne un’attrazione turistica, e chi invece chiede al comune di intervenire per trovare una soluzione ai disagi che questi animali, per quanto belli, creano:mobili danneggiate, tegole ...