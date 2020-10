Patrizia De Blanck fa una confessione drammatica sul suo passato e Barbara d’Urso resta sconvolta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ogni volta che Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 si collega con la diretta del Grande Fratello Vip succede qualcosa di particolare. Il mese scorso Carmelita ha beccato il momento in cui Patrizia De Blanck si è mostrata in versione nature, ma ieri è capitata una cosa molto diversa. Durante il live trasmesso per pochi minuti su Canale 5, la Contessa ha rivelato di aver avuto un aborto. La nobildonna romana ha raccontato di aver perso un figlio e di aver cercato di farne un altro appena le è stato possibile. “Mi son girate talmente le pal*e che mi ricordo, eravamo a cena, ed io feci di corsa tutta la salita… e ho perso il bambino. Sono andata in clinica, ma niente. Mi hanno fatto il raschiamento e l’ho perso. Mi aveva fatto questa iniezione per farmelo tenere che sono andate avanti un anno, senza ... Leggi su biccy (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ogni volta ched’Urso a Pomeriggio 5 si collega con la diretta del Grande Fratello Vip succede qualcosa di particolare. Il mese scorso Carmelita ha beccato il momento in cuiDesi è mostrata in versione nature, ma ieri è capitata una cosa molto diversa. Durante il live trasmesso per pochi minuti su Canale 5, la Contessa ha rivelato di aver avuto un aborto. La nobildonna romana ha raccontato di aver perso un figlio e di aver cercato di farne un altro appena le è stato possibile. “Mi son girate talmente le pal*e che mi ricordo, eravamo a cena, ed io feci di corsa tutta la salita… e ho perso il bambino. Sono andata in clinica, ma niente. Mi hanno fatto il raschiamento e l’ho perso. Mi aveva fatto questa iniezione per farmelo tenere che sono andate avanti un anno, senza ...

