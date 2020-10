Paolo Conticini confuso: “proposte e filmati indecenti da donne e uomini” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Attore di successo e star di Ballando Con Le Stelle, Paolo Conticini spiazza il pubblico in un’intervista e rivela di aver ricevuto proposte indecenti anche da uomini Paolo Conticini (fonte foto: Instagram, @PaoloConticini)Personaggio noto e molto amato del mondo dello spettacolo, l’attore di successo Paolo Conticini, protagonista e star anche di Ballando Con Le Stelle, sta conquistando sempre più fan grazie alla sua presenza e alle esibizioni nella trasmissione condotta da Milly Carlucci. Già popolare e famoso grazie ai film, alle fiction e ai tanti progetti a cui ha preso parte, Paolo gode di un grande seguito e un enorme consenso anche su Instagram, dove infatti conta circa ... Leggi su chenews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Attore di successo e star di Ballando Con Le Stelle,spiazza il pubblico in un’intervista e rivela di aver ricevuto proposteanche da uomini(fonte foto: Instagram, @)Personaggio noto e molto amato del mondo dello spettacolo, l’attore di successo, protagonista e star anche di Ballando Con Le Stelle, sta conquistando sempre più fan grazie alla sua presenza e alle esibizioni nella trasmissione condotta da Milly Carlucci. Già popolare e famoso grazie ai film, alle fiction e ai tanti progetti a cui ha preso parte,gode di un grande seguito e un enorme consenso anche su Instagram, dove infatti conta circa ...

Veronica_Maya : RT @italiachefa: In collegamento da Roma l'attore Paolo Conticini parla del particolare momento che sta attraversando come artista a causa… - infoitcultura : Paolo Conticini: 'Dai social mi arrivano proposte (e video) indecenti dai fan uomini' - GianniVezzani1 : RT @ilgiornale: Paolo Conticini è intervenuto in radio e alla domanda pungente sulle avances social ha svelato che ogni giorno, dal web, ri… - ilgiornale : Paolo Conticini è intervenuto in radio e alla domanda pungente sulle avances social ha svelato che ogni giorno, dal… - bari_times : Paolo Conticini: 'Dai social mi arrivano proposte (e video) indecenti dai fan uomini' -