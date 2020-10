Non usate l’aceto per pulire la casa: ecco quando non conviene! (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Già, avete letto bene: non usate l’aceto per qualsiasi evenienza nelle pulizie domestiche! Parliamo di un ingrediente perfetto in cucina per condire piatti freddi o caldi, spesso usato anche per la detersione delle superfici di casa. Ma questo condimento non sempre è la soluzione migliore da impiegare! Alcuni oggetti o materiali, infatti, potrebbero venirne danneggiati. Sì, ma quali? Curiose? Iniziamo! Non usate l’aceto per pulire la casa: ecco quando non conviene! Avete mai provato ad usare l’aceto per pulire lavelli, rubinetti e utensili vari? Ebbene, se l’avete fatto finora, è giunto il momento di smettere: a lungo andare può corrodere lavelli, rubinetti, pentole e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Già, avete letto bene: nonl’aceto per qualsiasi evenienza nelle pulizie domestiche! Parliamo di un ingrediente perfetto in cucina per condire piatti freddi o caldi, spesso usato anche per la detersione delle superfici di. Ma questo condimento non sempre è la soluzione migliore da impiegare! Alcuni oggetti o materiali, infatti, potrebbero venirne danneggiati. Sì, ma quali? Curiose? Iniziamo! Nonl’aceto perlanonAvete mai provato ad usare l’aceto perlavelli, rubinetti e utensili vari? Ebbene, se l’avete fatto finora, è giunto il momento di smettere: a lungo andare può corrodere lavelli, rubinetti, pentole e ...

amnestyitalia : #Myanmar: non si ferma il conflitto nello stato di Rakhine. Villaggi bruciati, civili uccisi e feriti. Usate anche… - twindiano70 : @beabri Io lavoro in un’azienda farmaceutica di 113 anni che non trova in Italia un laureato formato sulle più semp… - MartinaMontague : Vi scongiuro, non voglio sapere nulla del covid e del coglione di turno che prevede il lockdown. Usate gli hashtag… - settantatre13 : @GianniPetta Io ce l’ho al naso. Ora dato che le mascherine vanno usate come le mutande (cioè tutto dentro) vedi te… - nabrinamazeve : @bIacksIupin @fool_for_harold No tu hai detto 'non avete argomentazioni e usate frasi di circostanza' quindi hai detto tutto tu ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Non usate Auto usate: i modelli più venduti ed i prezzi migliori InvestireOggi.it Rigenerare la società, ripensare il legame

«La nostra società non è una macchina da riparare, ma un organismo che ha bisogno di rigenerarsi». Per superare le conseguenze sociali, economiche e culturali della pandemia, spiega Mauro Magatti «dob ...

Bologna, da oggi arriva Uber. Accordo tra il colosso Usa e Cosepuri

Uber sbarca a Bologna. E lo fa in grande, grazie a un accordo commerciale con Cosepuri, la maggiore cooperativa di noleggio con conducente che solo a Bologna ha 180 auto blu. Il paventato (o auspicato ...

«La nostra società non è una macchina da riparare, ma un organismo che ha bisogno di rigenerarsi». Per superare le conseguenze sociali, economiche e culturali della pandemia, spiega Mauro Magatti «dob ...Uber sbarca a Bologna. E lo fa in grande, grazie a un accordo commerciale con Cosepuri, la maggiore cooperativa di noleggio con conducente che solo a Bologna ha 180 auto blu. Il paventato (o auspicato ...