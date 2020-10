“Non mi sento bene”, la protagonista di Uomini e Donne lascia la trasmissione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Uomini e Donne si prepara a perdere una dei protagonisti? Sembrerebbe di sì, a vedere quel che è successo nella puntata del 14 ottobre. Lucrezia Angelucci via da Uomini e Donne! A lasciare il programma sarebbe Lucrezia Angelucci, protagonista suo malgrado di buona parte della puntata. prima a causa della lite scoppiata tra Gianluca De … L'articolo “Non mi sento bene”, la protagonista di Uomini e Donne lascia la trasmissione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020)si prepara a perdere una dei protagonisti? Sembrerebbe di sì, a vedere quel che è successo nella puntata del 14 ottobre. Lucrezia Angelucci via da! Are il programma sarebbe Lucrezia Angelucci,suo malgrado di buona parte della puntata. prima a causa della lite scoppiata tra Gianluca De … L'articolo “Non mibene”, ladilaproviene da www.meteoweek.com.

