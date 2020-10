Nations League: Croazia-Francia 1-2, in gol Mbappé e Griezmann (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Altro giro e altra vittoria per i francesi. Al Mondiale russo, era finita 4-2 per i Bleus di Deschamps che si erano ripetuti anche lo scorso mese, all'andata allo Stade de France. A Zagabria è ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Altro giro e altra vittoria per i francesi. Al Mondiale russo, era finita 4-2 per i Bleus di Deschamps che si erano ripetuti anche lo scorso mese, all'andata allo Stade de France. A Zagabria è ...

ZZiliani : #Agnelli è quello che a inizio marzo fece di tutto (per fortuna invano) per giocare Juventus-Inter a stadio pieno;… - Gazzetta_it : Doppietta di #Lukaku, super #Eriksen e #Calhanoglu gol. Il “derby” #Inter - #Milan finisce 3-1 #NationsLeague - SkySport : ITALIA-OLANDA 1-1 Risultato finale ? ? #Pellegrini (16') ? #VanDeBeek (26') ?? - GugBiondo : RT @RaiSport: #ItaliaOlanda, #Mancini: 'Vinceremo le prossime due e ci qualificheremo alle Finals di #NationsLeague' L'intervista integral… - cmdotcom : L'#Italia non ha un attaccante: così niente finale di Nations League e rischio di un Europeo mediocre… -