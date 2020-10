“Mi è successo di tutto”. Dopo lo scontro con Fedez, Eleonora Daniele decide di parlare (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si torna a parlare dell’attacco di Eleonora Daniele nei confronti di Chiara Ferragni. Come ricorderete la conduttrice aveva accusato l’influencer di non aver fatto niente durante l’emergenza Covid per sensibilizzare i suoi tantissimi fan. Cosa falsa ed errata visto la raccolta fondi e tante altre iniziative mosse proprio dalla donna più influente al mondo in fatto di moda (cit. Forbes). Oggi, la Daniele ha aperto la puntata di Storie Italiane, trasmessa mercoledì 14 ottobre, scusandosi con Fedez e Chiara Ferragni per quanto dichiarato nelle scorse ore. Tuttavia la conduttrice ha sostenuto che Dopo le parole di Fedez sarebbe stata vittima di bullismo. “L’altro giorno, parlando di Chiara Ferragni, in uno spazio dedicato al ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si torna adell’attacco dinei confronti di Chiara Ferragni. Come ricorderete la conduttrice aveva accusato l’influencer di non aver fatto niente durante l’emergenza Covid per sensibilizzare i suoi tantissimi fan. Cosa falsa ed errata visto la raccolta fondi e tante altre iniziative mosse proprio dalla donna più influente al mondo in fatto di moda (cit. Forbes). Oggi, laha aperto la puntata di Storie Italiane, trasmessa mercoledì 14 ottobre, scusandosi cone Chiara Ferragni per quanto dichiarato nelle scorse ore. Tuttavia la conduttrice ha sostenuto chele parole disarebbe stata vittima di bullismo. “L’altro giorno, parlando di Chiara Ferragni, in uno spazio dedicato al ...

