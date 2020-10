Mancini non ha dubbi: «L’Italia vincerà le prossime due partite» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roberto Mancini non fa drammi dopo il terzo pareggio nelle ultime quattro partite. Contro l’Olanda gli azzurri erano passati in vantaggio con Pellegrini, poi Van de Beek ha riportato il match sui binari della parità. «Hanno cambiato per la prima volta assetto tattico passando al 3-5-2 – ha detto dai microfoni della Rai –. L’Olanda è una squadra forte con giocatori forti: non era facile. Il gol? Nel calcio, in generale, bisogna farli». Al primo posto da stasera c’è la Polonia. «Vinceremo le prossime due e ci qualificheremo» taglia corto il commissario tecnico. Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro L'articolo Mancini non ha dubbi: «L’Italia vincerà le prossime due ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Robertonon fa drammi dopo il terzo pareggio nelle ultime quattro. Contro l’Olanda gli azzurri erano passati in vantaggio con Pellegrini, poi Van de Beek ha riportato il match sui binari della parità. «Hanno cambiato per la prima volta assetto tattico passando al 3-5-2 – ha detto dai microfoni della Rai –. L’Olanda è una squadra forte con giocatori forti: non era facile. Il gol? Nel calcio, in generale, bisogna farli». Al primo posto da stasera c’è la Polonia. «Vinceremo ledue e ci qualificheremo» taglia corto il commissario tecnico. Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro L'articolonon ha: «L’Italia vincerà ledue ...

Sport - Tutto nel primo tempo: assist di Barella per il romanista che porta avanti gli azzurri, pareggia Van De Beek. Ultime due partite decisive per centrare la final four. Mancini si coccola Barella ...

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Italia pareggia 1-1 contro l’Olanda e perde la testa del gruppo 1 di Nations League, in virtù della ...

