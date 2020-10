Lazio | Il Messaggero | “Lotito pensa ad Allegri per sostituire Inzaghi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Massimilianoprossimo allenatore della? È questo il pensiero del presidente Claudio Lotito che secondo quanto riportato quest’oggi da ‘Il’ sarebbe pronto a salutare Simone Inzaghi per assicurarsi il tecnico ex Juventus. Il patron dellasarebbe infatti stufo dei continui tentennamenti di Inzaghi sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno, soprattutto dopo i numerosi litigi degli ultimi mesi., dunque, è il numero uno per lae già questa estate Lotito lo ha incontrato in barca in Toscana. Il numero uno del club biancoceleste spinge forte per convincerea rimettersi in gioco anche se il rinnovo di Inzaghi non è un’opzione da escludere.