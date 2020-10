Inter, Lukaku: «Vogliamo fare bene. Obiettivo Scudetto» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Romelu Lukaku non si nasconde e fissa l’Obiettivo dell’Inter in questa stagione, dopo il secondo posto: è lo Scudetto Romelu Lukaku, ai microfoni di Rtbf, ha fissato l’Obiettivo dell’Inter in questa stagione. Le sue parole. «Io penso che sia il collettivo la cosa che mi motiva principalmente. Penso che abbiamo la squadra per poter realizzare ottime cose. Poi, bisogna provarlo sul campo. Abbiamo chiuso bene la scorsa stagione, penso che le nostre performance difensive siano diventate più solide. Abbiamo fatto il possibile per vincere ogni partita, penso che questo possa aiutarci per far bene quest’anno. Poi vedremo. Scudetto? L’Obiettivo è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Romelunon si nasconde e fissa l’dell’in questa stagione, dopo il secondo posto: è loRomelu, ai microfoni di Rtbf, ha fissato l’dell’in questa stagione. Le sue parole. «Io penso che sia il collettivo la cosa che mi motiva principalmente. Penso che abbiamo la squadra per poter realizzare ottime cose. Poi, bisogna provarlo sul campo. Abbiamo chiusola scorsa stagione, penso che le nostre performance difensive siano diventate più solide. Abbiamo fatto il possibile per vincere ogni partita, penso che questo possa aiutarci per farquest’anno. Poi vedremo.? L’è ...

