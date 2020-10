Il coronavirus avanza: più di 7300 nuovi contagi, oltre 1.800 nella sola Lombardia. Sempre più morti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) E' di 7.332 (ieri 5.901)nuovi casi di contagio il bilancio dell'incremento dei casi nelle ultime 24 ore. oltre 1.800 casi nella sola Lombardia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 92.445. Di questi, 86.436 sono in isolamento domiciliare, 5.470 sono ricoverati con sintomi e 539 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono stati registrati 43 (ieri 41) nuovi decessi che portano a 36.289 il numero totale delle vittime della pandemia. Mentre 152.196 i tamponi processati nelle ultime 24 ore per un totale di quasi 13 milioni di tamponi da inizio emergenza.Sul fronte guariti/dimessi, nelle ultime 24 ore si sono registrate 2.037 persone, in crescita rispetto a ieri, quando erano state 1.428. Il totale ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) E' di 7.332 (ieri 5.901)casi dio il bilancio dell'incremento dei casi nelle ultime 24 ore.1.800 casi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 92.445. Di questi, 86.436 sono in imento domiciliare, 5.470 sono ricoverati con sintomi e 539 sono ricoverati in terapia intensiva. Sono stati registrati 43 (ieri 41)decessi che portano a 36.289 il numero totale delle vittime della pandemia. Mentre 152.196 i tamponi processati nelle ultime 24 ore per un totale di quasi 13 milioni di tamponi da inizio emergenza.Sul fronte guariti/dimessi, nelle ultime 24 ore si sono registrate 2.037 persone, in crescita rispetto a ieri, quando erano state 1.428. Il totale ...

Ultime Notizie dalla rete : coronavirus avanza Il coronavirus "avanza" in Sicilia Oltre 1100 casi in una settimana La Sicilia Coronavirus: Bonomi, 'da recrudescenza numeri nuova incertezza'

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "Purtroppo, la recrudescenza dei numeri che sta avanzando, non solo in Italia, sta riportando una forte incertezza". Lo dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ...

Boris Johnson chiude i pub a Liverpool, i ragazzi ballano in strada senza distanziamento

Per “l'ultima serata di libertà” prima della chiusura ufficiale deu pub imposta dal governo, a Liverpool centinaia di ragazzi sono scesi in strada per ballare senza alcun distanziamento.

