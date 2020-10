"Ho passato 8 mesi in ospedale. Il Covid per me è un buco nero: mi avevano dato 48 ore di vita" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ha passato quasi nove mesi in ospedale Stefano Lancilli, di Borghetto Lodigiano, poliziotto e storico centralinista della questura di Lodi, colpito dal Covid. ”è un virus duro, molto duro” spiega al ‘Corriere della sera’ il 55enne, dopo essere stato ricoverato tra un ospedale e l’altro prima per polmonite e legionella e poi per il Covid, che gli è stato diagnosticato il 4 marzo scorso, quando era ricoverato a Codogno.Un’odissea durata per mesi, fino a quando venerdì 9 ottobre è stato dimesso dall’ospedale di Sant’ Angelo Lodigiano. Ad accoglierlo al rientro a casa c’era il questore Giovanni Di Teodoro. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Haquasi noveinStefano Lancilli, di Borghetto Lodigiano, poliziotto e storico centralinista della questura di Lodi, colpito dal. ”; un virus duro, molto duro” spiega al ‘Corriere della sera’ il 55enne, dopo essere stato ricoverato tra une l’altro prima per polmonite e legionella e poi per il, che gli; stato diagnosticato il 4 marzo scorso, quando era ricoverato a Codogno.Un’odissea durata per, fino a quando venerdì 9 ottobre; stato dimesso dall’di Sant’ Angelo Lodigiano. Ad accoglierlo al rientro a casa c’era il questore Giovanni Di Teodoro. ...

