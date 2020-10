Fedez chiamato a processo: accuse pesanti per il rapper (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il prossimo 25 febbraio il rapper sarà ascoltato dal giudice di pace riguardo ad una lite avvenuta nel 2016 con il suo ex vicino di casa. Fedez dovrà affrontare accuse… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il prossimo 25 febbraio ilsarà ascoltato dal giudice di pace riguardo ad una lite avvenuta nel 2016 con il suo ex vicino di casa.dovrà affrontare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Robuscem : @Fedez ma una volta, non c'era un arnese chiamato telecomando, con cui scegliere cosa guardare o ricordo male IO? S… - raffored : Ormai Rienzi si sente chiamato in causa anche quando scorreggia Fedez. Ps 'adesso sarà I cazzaro perché non lo ha s… - stylinsarvt : @Fedez mia madre mi ha appena chiamato chiedendomi “quanti anni sono passati da quando hai visto Fede per la prima… - bufuuuuuu : Anche in radio dicono che Chiara aspetta una bambina. Ma hanno chiamato il suo dottore che non ha mantenuto il seg… -

Eleonora Daniele attacca la Ferragni, interviene Fedez: "Farebbe bene ad informarsi"

