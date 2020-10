Fedez a processo il 25 febbraio per la lite con il vicino di casa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Fedez a processo, Federico Leonardo Lucia dovrà presentarsi davanti al giudice di pace di Milano il 25 febbraio 2021 per la lite con un vicino di casa finito in ospedale (10 giorni di prognosi). Fedez, il rapper in ospedale in carrozzina dopo la lite con il vicino di Sarà un’udienza a porte chiuse che vede oltre all’esame dell’imputato la deposizione anche un testimone della difesa e si terranno le conclusioni delle parti. Al centro del processo un litigio avvenuto in zona Tortona intorno alle 6 del mattino del 12 marzo 2016. Nell’udienza dello scorso 21 novembre, davanti al ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 14 ottobre 2020), Federico Leonardo Lucia dovrà presentarsi davanti al giudice di pace di Milano il 252021 per lacon undifinito in ospedale (10 giorni di prognosi)., il rapper in ospedale in carrozzina dopo lacon ildi Sarà un’udienza a porte chiuse che vede oltre all’esame dell’imputato la deposizione anche un testimone della difesa e si terranno le conclusioni delle parti. Al centro delun litigio avvenuto in zona Tortona intorno alle 6 del mattino del 12 marzo 2016. Nell’udienza dello scorso 21 novembre, davanti al ...

