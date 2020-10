Enrico Montesano in piazza con Salvini senza mascherina, poi litiga con la polizia: “Se mi obbligate a metterla vi denuncio” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Non sono andato dove c’era l’assembramento. Ho mostrato l’ampiezza del braccio e del gomito per evidenziare la distanza, e ho mostrato che la mascherina la avevo, anche se non indossata. E poi ho letto al poliziotto col quale ho parlato le leggi dello Stato italiano che affermano che la legge è superiore al decreto, sia esso regionale che del presidente del Consiglio”. Enrico Montesano spiega così all’Adnkronos l’episodio di cui è stato protagonista stamane vicino a piazza Montecitorio, quando alcuni agenti lo hanno fermato perché senza mascherina mentre prendeva parte “a distanza” alla manifestazione per Chico Forti. L’attore, dopo aver “saltato” la manifestazione dei no mask di sabato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Non sono andato dove c’era l’assembramento. Ho mostrato l’ampiezza del braccio e del gomito per evidenziare la distanza, e ho mostrato che lala avevo, anche se non indossata. E poi ho letto al poliziotto col quale ho parlato le leggi dello Stato italiano che affermano che la legge è superiore al decreto, sia esso regionale che del presidente del Consiglio”.spiega così all’Adnkronos l’episodio di cui è stato protagonista stamane vicino aMontecitorio, quando alcuni agenti lo hanno fermato perchémentre prendeva parte “a distanza” alla manifestazione per Chico Forti. L’attore, dopo aver “saltato” la manifestazione dei no mask di sabato ...

