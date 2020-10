Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GF Vip: la sorpresa, poi il gesto davanti a tutti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Continuano a restare nel “Cucurio” Elisabetta Gregoraci, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Guenda Goria: i quattro concorrenti del Grande Fratello Vip sono lì rinchiusi da lunedì 12 ottobre. E nonostante la clausura i “vipponi” riescono comunque a divertirsi e a trovare il modo per ingannare il tempo. Stanno vivendo una delle esperienze più profonde della loro vita indipendentemente dai litigi e dalle incomprensioni. A fare gli scherzi ci pensano spesso Tommaso e Francesco: l’ultimo fatto in cucina fece spaventare davvero tutti, prima di svelare che si trattava di uno scherzo. Nel frattempo Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sono stati ‘separati’: nelle ultime ore il Grande Fratello ha deciso di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Continuano a restare nel “Cucurio”, Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Guenda Goria: i quattro concorrenti del Grande Fratello Vip sono lì rinchiusi da lunedì 12 ottobre. E nonostante la clausura i “vipponi” riescono comunque a divertirsi e a trovare il modo per ingannare il tempo. Stanno vivendo una delle esperienze più profonde della loro vita indipendentemente dai litigi e dalle incomprensioni. A fare gli scherzi ci pensano spesso Tommaso e Francesco: l’ultimo fatto in cucina fece spaventare davvero, prima di svelare che si trattava di uno scherzo. Nel frattempoedsono stati ‘separati’: nelle ultime ore il Grande Fratello ha deciso di ...

