Can Yaman confessa i suoi segreti :”La mia donna ideale deve..” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il ritorno in Italia di Can Yaman ha sicuramente scaldato gli animi di tutte le sue affezionate fan. Finalmente, dopo vari mesi in cui è stato impossibilitato a spostarsi dal suo paese d’origine a causa dell’emergenza sanitaria in corso, l’attore turco è tornato dalle sue fan italiane. E oltre ad essersi raccontato nell’intervista andata in onda a Verissimo, anche il settimanale Chi le ha dedicato un esclusivo servizio e non solo. Infatti, all’attore turco è stata dedicata addirittura l’intera copertina del magazine. Tra i vari scatti che hanno lasciato a bocca aperta le sue fan, Can ha anche rilasciato anche molte dichiarazioni. In particolare, ha rivelato un segreto del quale tutti non vedevamo l’ora di venirne a conoscenza: come deve essere la sua donna ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il ritorno in Italia di Canha sicuramente scaldato gli animi di tutte le sue affezionate fan. Finalmente, dopo vari mesi in cui è stato impossibilitato a spostarsi dal suo paese d’origine a causa dell’emergenza sanitaria in corso, l’attore turco è tornato dalle sue fan italiane. E oltre ad essersi raccontato nell’intervista andata in onda a Verissimo, anche il settimanale Chi le ha dedicato un esclusivo servizio e non solo. Infatti, all’attore turco è stata dedicata addirittura l’intera copertina del magazine. Tra i vari scatti che hanno lasciato a bocca aperta le sue fan, Can ha anche rilasciato anche molte dichiarazioni. In particolare, ha rivelato un segreto del quale tutti non vedevamo l’ora di venirne a conoscenza: comeessere la sua...

radiodeejay : 'Bello? Io? Non me ne accorgo neanche' #CanYaman - MediasetPlay : . @canyaman1989 a #Verissimo ?? L'intervista che tutti stavate aspettando... - MediasetPlay : Lo state aspettando da settimane... ?? Domani sarà finalmente ospite a #Verissimo, in esclusiva, Can Yaman!… - CY__Nisin3 : RT @radiodeejay: 'Bello? Io? Non me ne accorgo neanche' #CanYaman - Lorymurena__ : RT @_ErkenciKus: Mercoledì 14 ottobre ore 15:13, Can Yaman pubblica un post dell’intervista dove parla di Demet Özdemir, la sua amica speci… -