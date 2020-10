Auto si ribalta | conducente bloccato nell' abitacolo Salvato dai vigili del fuoco

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Incidente stradale questa mattina alle 8 in via Paronese, alla rotonda con la tangenziale. Un'è finita fuori strada e si èta: ilè rimasto'abotacolo anche perché ...

qn_lanazione : Incidente stradale, auto si ribalta. Conducente bloccato nell'abitacolo #Prato - RedazioneLaNews : #Milano Incidente a Milano, auto si ribalta alla rotonda: 26enne 'miracolata' - Umbria24 : E45, sbanda e si ribalta con l’auto a Ponte San Giovanni: un ferito - lorenteggio : #Incidente sull'#A8 #Varese #Milano, auto si ribalta: un ferito gravissimo - RedazioneLaNews : #Milano Milano, auto si ribalta sulla provinciale: traffico bloccato davanti all'Ikea di Carugate -

Ultime Notizie dalla rete : Auto ribalta

La Nazione

Un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata: il conducente è rimasto bloccato nell'abotacolo anche perché alcuni detriti non permettevano l'apertura degli sportelli. I vigili del fuoco, la cui ...L'incidente è accaduto in via Paronese, nei pressi della rotonda con viale XVI Aprile. Ripercussioni sul traffico ...