Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2020 ore 19 | 15

(Di martedì 13 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 13 OTTOBREORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAMIGLIORA LA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONESUD E SUL RACCORDO ANULARE, LA CIRCONE RISULTA INFATTI SCORREVOLE. QUALCHE PROBLEMA INVECE SULLA PONTINA, ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO LATINA. CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI D MARCIA. TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN GUASTO ELETTRICO. RICORDIAMO INOLTRE CHE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, RIMANE CHIUSA LA STAZIONE CASTRO PRETORIO; IN ...