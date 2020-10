Uomini e Donne | retroscena bollenti | Roberta e Davide escono allo scoperto

(Di martedì 13 ottobre 2020) La confessione che fa discutere:Di Padua, sulle pagine diMagazine, ha ammesso di essere attratta dal tronistaDonadei.di Padua eDonadei, passione in arrivo? Una dichiarazione inaspettata che ha lasciato l’ampio pubblico dibasito e incuriosito. A fare questa interessante rivelazione èdi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

La confessione che fa discutere: Roberta Di Padua, sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, ha ammesso di essere attratta dal tronista Davide Donadei. Roberta di Padua e Davide Donadei, passione in ...Un commento che non è affatto piaciuto all’ex tronista di Uomini e Donne che ha subito respinto l’offesa: “Io non mi sento un comodino”. Parola sulla quale ha però riflettuto fino alla puntata di ieri ...