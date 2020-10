Regina Elisabetta, scoperti dettagli scabrosi in un diario: “Piuttosto grassa e la mascella…” (Di martedì 13 ottobre 2020) La famiglia reale britannica è da sempre al centro dell’interesse dei media internazionali, lo sa bene la Regina Elisabetta, finita di recente al centro dell’attenzione per via di alcuni dettagli scabrosi emersi dai diari di una sua amica d’infanzia. I diari dell’amica d’infanzia Alathea Fitzalan Howard è un’amica d’infanzia della Regina Elisabetta. Nel corso della … L'articolo Regina Elisabetta, scoperti dettagli scabrosi in un diario: “Piuttosto grassa e la mascella…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) La famiglia reale britannica è da sempre al centro dell’interesse dei media internazionali, lo sa bene la, finita di recente al centro dell’attenzione per via di alcuniemersi dai diari di una sua amica d’infanzia. I diari dell’amica d’infanzia Alathea Fitzalan Howard è un’amica d’infanzia della. Nel corso della … L'articoloin un: “Piuttostoe la mascella…” proviene da www.meteoweek.com.

