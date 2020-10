Rc auto | Segugio it | calo prezzi da maggiore concorrenza fra compagnie

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Labitalia) - Dal bollettino statistico Iper dell'Ivass dell'8 settembre 2020 relativo all'andamento deirc, emerge che la diminuzione deiregistrata nel quinquennio 2014-2019 sia da attribuirsi alla maggior competizione fra imprese di assicurazione, posto che la diminuzione della sinistrosità nello stesso periodo è stata modesta..it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, ha condotto un'analisi per capire se e quanto la dinamica di riduzione deircregistrata negli ultimi anni sul sito sia correlata all'andamento dei sinistri nello stesso arco temporale considerato da Ivass. La tesi di Ivass risulta confermata: nel quinquennio in esame il premio medio rcè sceso da 539 euro a 441 ...