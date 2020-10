Poster e teaser di The Mandalorian 2, il Bambino e Mando diretti a Tatooine? (Di martedì 13 ottobre 2020) Dai Poster al teaser di The Mandalorian 2, sono tante le novità in arrivo per i fan che attendono la seconda stagione della serie ambientata nell’universo di Star Wars. Avevamo lasciato Mando e il Bambino fuggire il più lontano possibile da Gideon e probabilmente li vedremo diretti in uno dei luoghi iconici del franchise stellare. Creata da Jon Favreau, la prima stagione di The Mandalorian è stata un successo di pubblico e critica, conquistando ben 15 nomination agli Emmy, inclusa quella per miglior serie drammatica. La LucasFilm si aspettava una ricezione positiva, perciò aveva confermato la produzione di un secondo ciclo di episodi molto in anticipo – e in arrivo il 30 ottobre sulla piattaforma Disney+. In questa nuova ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Daialdi The2, sono tante le novità in arrivo per i fan che attendono la seconda stagione della serie ambientata nell’universo di Star Wars. Avevamo lasciatoe ilfuggire il più lontano possibile da Gideon e probabilmente li vedremoin uno dei luoghi iconici del franchise stellare. Creata da Jon Favreau, la prima stagione di Theè stata un successo di pubblico e critica, conquistando ben 15 nomination agli Emmy, inclusa quella per miglior serie drammatica. La LucasFilm si aspettava una ricezione positiva, perciò aveva confermato la produzione di un secondo ciclo di episodi molto in anticipo – e in arrivo il 30 ottobre sulla piattaforma Disney+. In questa nuova ...

