Non è l'Arena, gaffe in diretta da Massimo Giletti: "la inquadra a letto senza veli e…" (Di martedì 13 ottobre 2020) Nella recente puntata di Non è l'Arena in onda su La7 ogni domenica sera, si è parlato anche dei social. Sul web il nome di Mirko Scarcella non passa attualmente inosservato poiché il "guru di Instagram", anzi, il "guru di Indiagram" sembra esser il nuovo Roberto Carlisi dei social: "non vende sogni ma solide realtà". Ovviamente la figura retorica fondata sulla somiglianza di pensiero tra le due persone, è stata sottolineata da Gaston Zama. Il giornalista de Le Iene nell'anteprima di uno speciale su Scarcella, ripercorre alcune tappe della sua vita professionale. Ma a proposito dell'intervento a Non è l'Arena, dopo un breve riassunto sul suo caso; il conduttore nonché noto giornalista Massimo Giletti gli chiede di mostrare la sua consorte, ignaro ...

