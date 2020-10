Montolivo | «Il Milan non può fare a meno di Donnarumma e Calhanoglu»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il, per il derby e per il futuro, devo aggrapparsi a. Lo ha confessato Riccardoa Gazzetta dello Sport. L’ex capitano delRiccardoha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha svelato quali sono le sue sensazioni in previsione del derby. EQUILIBRIO – «Mediamente, a parte qualche eccezione, sono state partite equilibrate, decise dai numeri di qualche fuoriclasse. Ricordo una tripletta di Icardi per esempio. L’Inter ha iniziato un percorso di avvicinamento alla Juve che sta dando i suoi frutti. Anche ilperò adesso ha giocatori decisivi». UOMINI CHIAVE – «Credo che l’uomo chiave del derby possa essere. ...