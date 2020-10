Lazio, infortunio al flessore per Lazzari (Di martedì 13 ottobre 2020) La Lazio alle prese con i problemi di Manuel Lazzari. L'esterno ex Spal ha riportato un problema al flessore nell'ultimo allenamento svolto con la Nazionale e per questo non sarà disponibile per la ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Laalle prese con i problemi di Manuel. L'esterno ex Spal ha riportato un problema alnell'ultimo allenamento svolto con la Nazionale e per questo non sarà disponibile per la ...

infoitsport : Lazio, infortunio in Nazionale per Lazzari. In dubbio per la Sampdoria - GruppoEsperti : #Lazio, #Lazzari torna nella capitale #Fantacalcio - infoitsport : Lazio, ansia Lazzari: l’esterno lascia il ritiro della Nazionale per infortunio - infoitsport : Lazio, infortunio Lazzari: le sue condizioni - FantamaniaPlus : RT @laziofans: Infortunio in Nazionale per Lazzari: Ansia per Manuel Lazzari. L’esterno della Lazio, convocato dal ct dell’Italia, Roberto… -