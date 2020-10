La Stampa | “la Asl di Pisa ferma la fusione tra Under 20 e Under 21”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 ottobre 2020) Su Lail caso dell’Italia, che oggi, a, contro l’Irlanda, non schiererà l’21, che avrebbe dovuto disputare la partita, ma l’20, per via dei contagi che hanno colpito la squadra. “Una squadra al posto dell’altra: stessa maglia, stesso obiettivo, età diversa. Nel calcio al tempo del Covid accade anche questo e la rivoluzione è azzurra perché è l’Italia ad aver pensato, e preparato, un piano-B che può fare scuola”. Sono sette i giocatori positivi nell’21. La partita in Islanda è stata annullata dalle autorità del Paese. Oggi al suo posto scenderanno in campo i ragazzi di Bollini. “Questo pomeriggio, a ...