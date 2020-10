Inter, cambio nel CdA: Zhou Bin al posto di Mi Xin (Di martedì 13 ottobre 2020) cambio nel CdA dell’Inter Lavori in casa Inter che non riguardano solo il campo, ma anche la società e in particolare il CdA (consiglio di amministrazione). Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, il club nerazzurro saluta il dimissionario Mi Xin e da il benvenuto a Zhou Bin. Zhou Bin, è nato a Zhegiang il 2 settembre 1981 e manager di Suning, che è stato cooptato per la carica in attesa della nomina formale nella prossima assemblea dei soci. L’ufficializzazione del cambio avverrà nella prossima assemblea dei soci in programma per novembre. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 13 ottobre 2020)nel CdA dell’Lavori in casache non riguardano solo il campo, ma anche la società e in particolare il CdA (consiglio di amministrazione). Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, il club nerazzurro saluta il dimissionario Mi Xin e da il benvenuto aBin.Bin, è nato a Zhegiang il 2 settembre 1981 e manager di Suning, che è stato cooptato per la carica in attesa della nomina formale nella prossima assemblea dei soci. L’ufficializzazione delavverrà nella prossima assemblea dei soci in programma per novembre. L'articolo proviene damagazine.

_enz29 : @MarcoYera L’Inter doveva offrire Eriksen al Bayern in cambio di Boateng che va in scadenza a giugno? Il Bayern che… - troppevoltezero : RT @FantaMasterApp: 'Inter, Bastoni vede il Milan: può recuperare. Doppio cambio per Conte' - DBenedectus : Il progetto per il cambio di format e l'introduzione dei playoff entra nel vivo con lo studio di Figc e Lega di due… - inter_beffata : RT @napolista: La Premier scopre il patto di sindacato. In UK lo chiamano golpe: una riforma in cui 6 voti ne battono 14 Nel calcio ingles… - FInterlettuale : Lazio Inter, secondo tempo, siamo 1 a 1 in vantaggio di un uomo. Ti rimane un cambio su cinque, CINQUE. Hai Eriks… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter cambio Emerson chiama la Juve. Per gennaio sarà ancora duello con l’Inter Tuttosport Inter, cambio di strategia a sinistra: Perisic fa rinunciare a Emerson e Marcos Alonso

Questa volta in una veste nuova, da esterno a tutta fascia. Tornato alla base dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, Ivan… Leggi ...

Questa volta in una veste nuova, da esterno a tutta fascia. Tornato alla base dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, Ivan… Leggi ...