Grande Fratello Vip 5 | Matilde Brandi spara a zero su Antonella Elia e Franceska Pepe

E' andata in onda, ieri sera, un'altra puntata del Grande Fratello Vip 5 che visto fra le protagoniste Matilde Brandi. La puntata, infatti, ha fatto emergere i dissapori presenti all'interno della casa. E a tenere banco è stato lo scontro tra Maria Teresa Ruta e la Brandi, appunto. Antonella Elia, opinionista presente in studio, avrebbe preso le parti della Ruta. Ma le parole rivolte a Matilde Brandi non sarebbero state dimenticate dalla showgirl, che dopo la puntata si è sfogata con i suoi compagni. A Francesco Oppini e Stefania Orlando, Matilde avrebbe confessato: Antonella l'aspetto al varco. Purtroppo lei sta in studio e deve fare … Ha detto la cosa ...

