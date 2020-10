Giappone, impennata di suicidi femminili: “Donne terrorizzate dal coronavirus” (Di martedì 13 ottobre 2020) Tokio, 13 ott – Il numero di suicidi è aumentato in Giappone ad agosto e il dato più inquietante è senz’altro quello che riguarda donne e ragazze in età scolare: esse, infatti, rappresentano la maggior parte di coloro che si sono tolti la vita. Secondo i sociologi, questo è un primo esempio delle conseguenze che la pandemia da coronavirus miete sulla salute mentale di tutto il mondo. Gli “altri” morti del Covid: a Firenze un ristoratore si suicida per la crisi “Il lockdown fa più morti del virus” Il Giappone è tra le poche principali economie che rilascia dati tempestivi sui suicidi in quanto si tratta di un problema sociale persistente. I numeri suggeriscono ciò che potrebbe accadere in tutto il mondo mentre i Paesi sono alle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 ottobre 2020) Tokio, 13 ott – Il numero diè aumentato inad agosto e il dato più inquietante è senz’altro quello che riguarda donne e ragazze in età scolare: esse, infatti, rappresentano la maggior parte di coloro che si sono tolti la vita. Secondo i sociologi, questo è un primo esempio delle conseguenze che la pandemia da coronavirus miete sulla salute mentale di tutto il mondo. Gli “altri” morti del Covid: a Firenze un ristoratore si suicida per la crisi “Il lockdown fa più morti del virus” Ilè tra le poche principali economie che rilascia dati tempestivi suiin quanto si tratta di un problema sociale persistente. I numeri suggeriscono ciò che potrebbe accadere in tutto il mondo mentre i Paesi sono alle ...

